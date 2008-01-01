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Ташкент
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Продажа и аренда недвижимости в Ташкенте

2-х комн переделанная в 3-х 1-й этаж по центральной улице под офис. Ташкент 2
Продажа квартир
2-х комн переделанная в 3-х 1-й этаж по центральной улице под офис.
540 000 000 сум
Торг возможен
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
Сегодня
4:11
Бобур 2 комнаты этаж 3/5 55 кв.м Ташкент 2
Продажа квартир
Бобур 2 комнаты этаж 3/5 55 кв.м
589 120 000 сум
Ташкент, Яккасарайский район
Вчера
21:45
Загородный дом Ташкент 2
Продажа коммерческих помещений
Загородный дом
1 420 200 000 сум
Торг возможен
Ташкент, Сергелийский район
Вчера
18:17
Офис в аренду Ташкент
Аренда коммерческих помещений
Офис в аренду
21 040 000 сум
Ташкент, Бектемирский район
17 января
Частный дом в аренду Ташкент
Аренда дома, дачи
Частный дом в аренду
26 300 000 сум
Ташкент, Чиланзарский район
17 января
Сдается в аренду частный Дом Ташкент
Аренда дома, дачи
Сдается в аренду частный Дом
15 780 000 сум
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
17 января
2 комнатная квартира в центре Ташкент
Аренда квартир
2 комнатная квартира в центре
6 312 000 сум
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
16 января
Шикарная 2-х комнатная квартира в аренду Ташкент
Аренда квартир
Шикарная 2-х комнатная квартира в аренду
15 780 000 сум
Ташкент, Яккасарайский район
16 января
ЖК "Reverside" 1 комната этаж 9/9 кирпич Ташкент 4
Продажа квартир
ЖК "Reverside" 1 комната этаж 9/9 кирпич
184 100 000 сум
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
15 января
Сдается мебeлированная квартира, метро Ойбек Ташкент 2
Аренда квартир
Сдается мебeлированная квартира, метро Ойбек
8 416 000 сум
на длительный срок
Ташкент, Мирабадский район
14 января
срочно Сергели 6 комнат 2 соток 160 кв.м этажность 2 Ташкент 2
срочно Продажа дома, дачи
Сергели 6 комнат 2 соток 160 кв.м этажность 2
894 200 000 сум
Ташкент, Сергелийский район
10 января
Офис 200 кв.м Шота Руставелли Ташкент 2
Аренда коммерческих помещений
Офис 200 кв.м Шота Руставелли
35 768 000 сум
Ташкент, Яккасарайский район
10 января
срочно Ц6 2 комнаты этаж 3/4 65 кв.м Ташкент 2
срочно Продажа квартир
Ц6 2 комнаты этаж 3/4 65 кв.м
767 960 000 сум
Торг возможен
Ташкент, Юнусабадский район
9 января

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Недвижимость в Ташкенте: объявления о покупке, продаже, аренде квартир, домов и коммерческой недвижимости. Вторичное жилье и новостройки. Офисы и торговые помещения. Цены на недвижимость.

 