Продажа и аренда недвижимости в Ташкенте
Продажа квартир
540 000 000 сум
Торг возможен
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
Сегодня
4:11
Продажа квартир
Ташкент, Яккасарайский район
Вчера
21:45
Продажа коммерческих помещений
1 420 200 000 сум
Торг возможен
Ташкент, Сергелийский район
Вчера
18:17
Аренда коммерческих помещений
Ташкент, Бектемирский район
17 января
Аренда дома, дачи
Ташкент, Чиланзарский район
17 января
Аренда дома, дачи
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
17 января
Аренда квартир
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
16 января
Аренда квартир
Ташкент, Яккасарайский район
16 января
Продажа квартир
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
15 января
Аренда квартир
на длительный срок
Ташкент, Мирабадский район
14 января
срочно
Продажа дома, дачи
Ташкент, Сергелийский район
10 января
Аренда коммерческих помещений
Ташкент, Яккасарайский район
10 января
срочно
Продажа квартир
767 960 000 сум
Торг возможен
Ташкент, Юнусабадский район
9 января
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