Адрес: Ташкент, Сергелийский район, метро Машинасозлар, Bostonliq tumanida, показать на карте

Новостройка: Да

Площадь: 160 м 2

Коммерческая недвижимость: Базы отдыха

В помещении есть: Мебель, Решетки на окнах, Водоснабжение, Канализация, Газоснабжение, Парковочное место, Подвал

Недавно построенный загородный дом расположен в районе Бостона. Оборудование внутри продано млрд. Есть все условия