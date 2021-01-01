Адрес:
Ташкент, Сергелийский район, метро Машинасозлар, Bostonliq tumanida,
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Новостройка:
Да
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Площадь:
160 м2
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Коммерческая недвижимость:
Базы отдыха
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В помещении есть:
Мебель, Решетки на окнах, Водоснабжение, Канализация, Газоснабжение, Парковочное место, Подвал
Недавно построенный загородный дом расположен в районе Бостона. Оборудование внутри продано млрд. Есть все условия
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