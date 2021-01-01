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Загородный дом

Ташкент | Добавлено: 18 января 2021, номер: 1151

Адрес: Ташкент, Сергелийский район, метро Машинасозлар, Bostonliq tumanida, показать на карте

  • Новостройка: Да 
  • Площадь: 160 м2
  • Коммерческая недвижимость: Базы отдыха 
  • В помещении есть: Мебель, Решетки на окнах, Водоснабжение, Канализация, Газоснабжение, Парковочное место, Подвал 
Недавно построенный загородный дом расположен в районе Бостона. Оборудование внутри продано млрд. Есть все условия
Свяжитесь с автором объявления
998974701919
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998974701919
офлайн
собственник
на сайте с 18 января 2021
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