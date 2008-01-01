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Аренда дома, дачи в Ташкенте

Бузбазар 5 комнат 10 соток Ташкент 2
Долгосрочная
Бузбазар 5 комнат 10 соток
52 550 000 сум
Сдается в аренду Частный Дом Адрес: Бузбозар, Мирзо-Улугбекский район Большой Двухэтажный дом с Евро...
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
Вчера
20:40
RSS "Дома и дачи"

В гостях хорошо, а дома лучше! Аренда дома, аренда дачи в Ташкенте

Ни для кого не секрет, что частный дом гораздо больше подходит для комфортного и безопасного проживания человека, нежели обыкновенная городская квартира. Это связано не только с его площадью, но и с рядом других условий, которые особенно актуальны для людей, имеющих семью. 

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