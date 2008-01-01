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Купить квартиру в Узбекистане

Бобур 2 комнаты этаж 3/5 55 кв.м Ташкент 2
Квартиры
Бобур 2 комнаты этаж 3/5 55 кв.м
588 560 000 сум
Комфортабельная 2х комнатная квартира в 55м2 грамотно перепланированная в 3х комнатную расположена по улице...
Ташкент, Яккасарайский район
9 января
срочно Ц6 2 комнаты этаж 3/4 65 кв.м Ташкент 2
срочно Квартиры
Ц6 2 комнаты этаж 3/4 65 кв.м
767 230 000 сум
Торг возможен
Просторная квартира с потрясающим ремонтом в самом центре города. Квартира очень удобно расположена Ц6 мв...
Ташкент, Юнусабадский район
9 января
RSS "Квартиры"

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