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Массаж

Tashkent | Created: 2 March 2020, number: 350
    Общий расслабляющий массаж всего тела . С проработкой всех зон. Это особый вид массажа, один из самых популярных и востребованных, он показан практически всем. Кроме снятия стресса и расслабляющего эффекта он оказывает дренирующее действие, стимулирует кровообращение и обменные процессы в организме.Массажистка выработавшая свою особенную технику. Дарящая энергию, позитив и новые ощущения. Относящиеся к массажу не просто как работе, а как возможности помочь человеку снять усталость, стресс, забыть рутину повседневности и ощутить яркие и незабываемые эмоции.
    Индивидуальный подход к каждому человеку и его пожеланиям.
    Не салон. Приятная обстановка, одноразовые простыни, есть возможность принять душ.
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    Елена
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    Елена
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    on the site from 2 March 2020
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