Общий расслабляющий массаж всего тела . С проработкой всех зон. Это особый вид массажа, один из самых популярных и востребованных, он показан практически всем. Кроме снятия стресса и расслабляющего эффекта он оказывает дренирующее действие, стимулирует кровообращение и обменные процессы в организме.Массажистка выработавшая свою особенную технику. Дарящая энергию, позитив и новые ощущения. Относящиеся к массажу не просто как работе, а как возможности помочь человеку снять усталость, стресс, забыть рутину повседневности и ощутить яркие и незабываемые эмоции.

Индивидуальный подход к каждому человеку и его пожеланиям.

Не салон. Приятная обстановка, одноразовые простыни, есть возможность принять душ.