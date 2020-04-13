Марля медицинская, оптом от производителя

Компания производит медицинскую марлю по ГОСТу. Ширина 90 см ,плотность 36 гр на м2, в рулоне по 1000 метров. Норма погрузки на фуру 600 рулонов. Цена 0,17$ за 1 п/м. Условия поставки FCA Коканд. Товар зарегистрирован в Минздраве Узбекистана.

ООО СП « Глобал Текстиль Статус» Республика Узбекистан,Ферганская область, город Коканд ул Хожиработ 16. Генеральный директор Ахунджанов Хасан Хамзаевич.